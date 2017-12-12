И когда в океан ввечеру Погрузится небесное око, Рыболовов из племени кру Паруса забредают далёко. И про каждого слава идёт, Что отважнее нет пред бедою, Что одною рукой он спасёт И ограбит другою рукою. Николай Гумилёв, "Либерия". В Монровии есть два интересных трущобных…