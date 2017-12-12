Раньше вся Балтика была покрыта ледником, который сильно придавливал землю. Когда ледник растаял, образовавшееся море сразу начало мелеть, так как дно и берег стали подниматься. Мелеет оно до сих пор, причём быстро.
Рассказывали про одного жителя Эстонии, который при Союзе построил в Хаапсалу на берегу Балтийского моря баню, чтобы нырять в воду прямо из неё. Но через 30 лет море ушло так далеко, что до него теперь из бани бежать метров 40 – пока добежишь, остынешь.
Баню, впрочем, можно и перенести, а вот за́мок – едва ли. Поэтому замок Расеборг, который стоит в Финляндии как раз примерно напротив Хаапсалу, строили на острове, а теперь он возвышается на скале посреди леса.
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Увидимся на этой весёлой планете!
А вообще, послеледниковое поднятие идет неравномерно, например, в обозримом (историческом) прошлом:
- есть Выборгский замок постройки с конца 13 века, расположен на компактном острове в заливе. Размер острова существенных изменений не претенпел
- есть крепость Олавилинна (Олафсборг) в Савонлинне, постройки конца 15 века, в границах острова, который также практически не поменял размера
Т.е., в то время, как западная часть Балтийского щита поднимается, восточная более стабильна.
С другой стороны, судя по изменению водного режима озер Карельского перешейка, поднятие все же происходит. По свидетельствам ряда источников, существовал водный путь из Финского залива в Ладожское озеро(Корелу, Кексгольм, Приозерск) по линии озер Краснохолмское-Смирновское-Соколиное-Гра
С удалением скальной перемычки между Вуоксой и Суванто (Суходольским) озером в 19 веке - нынешний Лосевский порог - и понижением уровня Вуоксы на 4-6 метров путь стал гораздо менее очевидным, но, тем не менее, прослеживается.