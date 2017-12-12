antonapostol

Антон-протон

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Расеборг.
antonapostol
December 12th, 21:47



Раньше вся Балтика была покрыта ледником, который сильно придавливал землю. Когда ледник растаял, образовавшееся море сразу начало мелеть, так как дно и берег стали подниматься. Мелеет оно до сих пор, причём быстро.

Рассказывали про одного жителя Эстонии, который при Союзе построил в Хаапсалу на берегу Балтийского моря баню, чтобы нырять в воду прямо из неё. Но через 30 лет море ушло так далеко, что до него теперь из бани бежать метров 40 – пока добежишь, остынешь.

Баню, впрочем, можно и перенести, а вот за́мок – едва ли. Поэтому замок Расеборг, который стоит в Финляндии как раз примерно напротив Хаапсалу, строили на острове, а теперь он возвышается на скале посреди леса.


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Увидимся на этой весёлой планете!

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9 comments :
( 9 comments Leave a comment )
  • 1
tatiana_sofr
2017-12-12 05:58 pm (UTC)
Избушка на каменных ножках...
(Reply) (Thread)
63r
2017-12-12 06:27 pm (UTC)
Красивые фотографии!
(Reply) (Thread)
alkopona
2017-12-12 07:15 pm (UTC)
Какой кусок скалы они оттяпали)))
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-12-12 07:34 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
paulspb
2017-12-12 09:32 pm (UTC)
Турку даже переносили вниз по реке, так резво море убегало от города
(Reply) (Thread)
litophage
2017-12-14 12:15 pm (UTC)
Хельсинки тоже
(Reply) (Parent) (Thread)
paulspb
2017-12-15 07:41 am (UTC)
возможно. про Хельсинки не знал. Есть вменяемый ресурс ссылка почитать по истории города? Спасибо заранее.

А вообще, послеледниковое поднятие идет неравномерно, например, в обозримом (историческом) прошлом:
- есть Выборгский замок постройки с конца 13 века, расположен на компактном острове в заливе. Размер острова существенных изменений не претенпел
- есть крепость Олавилинна (Олафсборг) в Савонлинне, постройки конца 15 века, в границах острова, который также практически не поменял размера

Т.е., в то время, как западная часть Балтийского щита поднимается, восточная более стабильна.

С другой стороны, судя по изменению водного режима озер Карельского перешейка, поднятие все же происходит. По свидетельствам ряда источников, существовал водный путь из Финского залива в Ладожское озеро(Корелу, Кексгольм, Приозерск) по линии озер Краснохолмское-Смирновское-Соколиное-Градуевское-Вуокса-Балахановское). И значимость Тиверских волоков была на уровне. Да и крепость в Кореле имела куда большее стратегическое значение, чем это может показаться сейчас.
С удалением скальной перемычки между Вуоксой и Суванто (Суходольским) озером в 19 веке - нынешний Лосевский порог - и понижением уровня Вуоксы на 4-6 метров путь стал гораздо менее очевидным, но, тем не менее, прослеживается.
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yarowind
2017-12-13 04:37 am (UTC)
Камень в основании внушает.
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demonada
2017-12-15 12:40 pm (UTC)
Привет! Красота).
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